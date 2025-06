L'étoile montante, Theodora, dévoile le clip captivant de "Fashion Designa"

Dans ce morceau aux sonorités amapiano composé par son frère Jeez Suave, Theodora affirme son empowerment avec assurance : "C'est moi Boss lady / Jai tout payé, no crédit / Trop congolaise quand j'ride cette D / Boo crie vas-y afreaky", chante-t-elle dans le premier couplet.

C'est avec un clip à l'esthétique léchée que celle qui participera aux concerts du GP Explorer 3 le 4 octobre prochain a choisi d'illustrer "Fashion Designa". On la retrouve tantôt assise sur une planète, tantôt dans les étoiles, sur des plans qui rappellent l'univers du réalisateur et illusioniste français Georges Méliès.

"C'est la révélation de la décennie"

En seulement 14 heures, le clip de "Fashion Designa" comptabilise plus de 60 000 vues sur YouTube. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a conquis ses fans. "Le son est fou, le clip est fou, le flow est dingue, Theodora n’est pas la révélation de l’année c’est la révélation de la décennie", "Comment peut-on être aussi artistiquement accomplie à 21 ans? Les réfs sont incroyables, le clip dialogue à merveille avec la chanson, l'univers encore une fois là où on l'attend pas. Et juste cet éclectisme savamment orchestré !", "La réalisation du clip est juste incroyable! ça fait plaisir de voir une esthétique et un univers créatif si poussé et original", commentent de manière unanime les internautes sur YouTube.

Theodora aura l'occasion de défendre ses titres sur scène cet été lors de sa grande tournée des festivals. Le "Boss Lady Tour" passera notamment par We Love Green, les Eurockéennes, le Rose Festival et le Delta Festival les mois de juin, juillet et août 2025.