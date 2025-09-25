Julien Lieb à La Cigale : Helena, Pierre, Lenie réunis pour le soutenir

Ce mercredi 24 septembre, l'ancien candidat de la Star Academy, Julien Lieb, a offert l'un de ses concerts les plus attendus. Ses camarades Helena, Pierre Garnier, Lenie et bien d'autres ont fait le déplacement pour le soutenir. Un rendez-vous qui coïncide avec la sortie imminente de son premier album solo, "Naufragé", annoncée pour ce vendredi.

Helena, Pierre et Lenie en soutien

Dans le public, Helena, Pierre, Lenie, Victorien ou encore Clara étaient réunis. Sur les réseaux sociaux, les fans ont partagé des moments forts avec leur téléphone. On peut notamment apercevoir Helena et Lenie complices, applaudissant avec émotion.



"Purée ils sont hilarants ! Pierre qui fait le chef d’orchestre, Hele qui donne tout, Vic qui s’embrouille avec son bâton, le duo Vic et Pierre qui fait semblant de pousser Hele !! J’les aime", partage sur X une fan présente.

Prochain rendez-vous : les NRJ Music Awards

Les anciens élèves du chateau de Dammarie-Les-Lys auront l'occasion de se retrouver aux NRJ Music Awards 2025. Nommé dans la catégorie "Révélation Masculine Francophone", Julien Lieb retrouvera Pierre Garnier nommé dans les catégories "Collab'/Duo Francophone" et "Artiste Masculin Francophone", ainsi qu'Helena dans la catégorie "Artiste Féminine Francophone". Mais ce n'est pas tout, Lenie est également nommée avec Jungeli dans la catégorie "Collab'/Duo Francophone" pour "À Tes Côtés".

Les NRJ Music Awards 2025 seront à suivre en direct sur NRJ et TF1, le vendredi 31 octobre prochain.