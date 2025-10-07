Chez Léman, la musique est une évidence. "Je ne saurais pas trop dire [d’où vient ma passion], j’ai l’impression que c’est là depuis toujours. Chez moi, il y avait beaucoup de musique, du AC/DC, du Pink Floyd, du Mozart, Andrea Bocelli (…) Un jour, j’ai découvert Jeff Buckley et je me suis dit que c’était exceptionnel de savoir chanter comme il chantait. C’est lui qui m’a donné envie", explique-t-il à notre micro.

De "Petit garçon" à "On attend", en passant par "JVQTSM (Je voudrais que tu sois mort)" ou encore sa reprise dramatique de "La danse des canards" et son plus gros hit "Les Étoiles", Léman a su imposer son univers singulier : "C’est trop dur de dire une seule chanson qui résume tout ce que j’ai fait, mais je pourrais dire ‘Les Étoiles’ parce qu’il y a, à la fois, le côté rock, le côté pop, le texte et en même temps le côté facile d’accès. Moi j’adore ça et je trouve que c’est particulièrement difficile de faire des chansons faciles d’accès."

"Je me suis dit : 'qu’est-ce qui se passe ?'"

Concernant sa nomination aux NRJ Music Awards 2025, le chanteur ne cache pas son émotion, surtout celle de sa mère : "C’est tout simplement ma mère qui me félicite pour ça et voilà, elle était fière de moi et c’est ça qui me touche toujours." C’est dans un train que Léman a appris sa nomination, un moment qu’il n’oubliera pas avec son chef de projet : "D’habitude, il ne me dit pas ça comme ça. Et je l’ai appelé, et j'étais en vrai un peu stupéfait quoi, c’est quand même exceptionnel."

Et s’il gagnait ? "Je n'ai pas du tout réfléchi à mon discours encore. Mais ça va venir, j’ai encore un peu de temps, ça va."

