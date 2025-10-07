Il le confie lui-même : il n'a “jamais rien lâché”. Et “ça a fini par payer”. C'est à l'âge de 10 ans que Dr. Yaro s’est découvert une passion dévorante pour la musique à travers l’écriture de textes. Quelques années plus tard, sa carrière est propulsée grâce à un pari audacieux: mêler sa musique à l'intelligence artificielle.

"Un concept sur les réseaux sociaux"

En août 2024, son hit "Minimum Ça" est devenu un phénomène. Le morceau a rapidement cumulé des millions de streams et des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux. Un succès que le chanteur explique par son approche unique. "Ma carrière a décollé quand j’ai commencé à faire un concept sur les réseaux sociaux avec de l’intelligence artificielle. J’ai repris mes musiques en faisant chanter des artistes confirmés dessus. Je pensais que ça allait fonctionner mais pas au point de faire un disque de diamant, je ne m’y attendais pas du tout”, révéle Dr. Yaro à notre micro.

Aujourd'hui, l’artiste parisien se retrouve propulsé dans la cour des grands avec sa nomination dans la catégorie “Révélation Masculine Francophone”, aux NRJ Music Awards 2025. Une reconnaissance inimaginable pour le jeune chanteur : “je n’y croyais pas au début, j’ai demandé la confirmation cinq fois.”

