Linh annonce la sortie de son premier album, "Boîte à musique"

Après avoir conquis le public avec son premier single certifié disque de diamant, "Je pense à vous", la jeune artiste française Linh s'apprête à marquer un nouveau tournant dans sa carrière. Elle vient d'annoncer la sortie de son tout premier album, intitulé "Boîte à musique", pour le 10 octobre.
C'est via un post Instagram publié le 8 septembre que Linh a partagé la bonne nouvelle avec sa communauté. En légende d'une vidéo où on la voit chanter sur scène les titres "J'avoue" et "Je pense à vous", l'artiste a écrit : "Mon 1er album 'Boîte à musique' sort le 10 octobre et est déjà disponible en PRÉCOMMANDE (Lien dans ma bio)". Elle a également exprimé son impatience de pouvoir un jour chanter l'album en entier avec ses fans, décrivant ces moments de partage sur scène de "MAGIQUE".
D'un EP à un album très attendu
Le succès de Linh n'est pas une surprise pour ceux qui la suivent depuis ses débuts. Son single "Je pense à vous", dédié à sa famille, a rapidement cumulé des millions de streams, propulsant l'artiste sur le devant de la scène. Elle a ensuite dévoilé son EP "Signé, Linh", un opus où elle se livre sans filtre sur son parcours et sa vision de l'amour, notamment dans le titre "C'est trop".
Une tournée pour célébrer la sortie
La sortie de cet album ne sera pas le seul événement majeur pour Linh ces prochains mois. L'artiste a aussi annoncé sa première tournée française, qui se déroulera du 30 janvier au 13 mars. La billetterie est déjà ouverte, comme elle l'a partagé avec enthousiasme dans un autre post Instagram: "MA PREMIÈRE TOURNÉE !!!!!! […] Je vous promets un show unique rempli d’amour, d’émotions et surtout MAGIQUE alors PRENEZ VOS PLACES".