Linh annonce la sortie de son premier album, "Boîte à musique"

Après avoir conquis le public avec son premier single certifié disque de diamant, "Je pense à vous", la jeune artiste française Linh s'apprête à marquer un nouveau tournant dans sa carrière. Elle vient d'annoncer la sortie de son tout premier album, intitulé "Boîte à musique", pour le 10 octobre.

C'est via un post Instagram publié le 8 septembre que Linh a partagé la bonne nouvelle avec sa communauté. En légende d'une vidéo où on la voit chanter sur scène les titres "J'avoue" et "Je pense à vous", l'artiste a écrit : "Mon 1er album 'Boîte à musique' sort le 10 octobre et est déjà disponible en PRÉCOMMANDE (Lien dans ma bio)". Elle a également exprimé son impatience de pouvoir un jour chanter l'album en entier avec ses fans, décrivant ces moments de partage sur scène de "MAGIQUE".