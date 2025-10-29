À quelques jours des NRJ Music Awards, Jeck et Carla se sont prêtés au jeu du "Qui est le plus ? " et n'ont pas manqué de nous surprendre. Le duo, qui vient de sortir l'album "Oxygène", est nommé dans la catégorie "Chanson Francophone" avec le titre "M’envoler".

"Qui est le plus ?", avec Jeck et Carla

Alors, qui est le plus drôle ? "Jeck sans hésiter. Il avale des clowns tous les jours", plaisante la chanteuse. Le plus romantique ? Carla confie : "Quand j'aime, je suis très attentionnée ", tandis que Jeck la corrige : "On est tous les deux pas romantiques. "

Découvrez un peu plus Jeck et Carla avec le reste de leurs réponses drôles et piquantes en vidéo.

Un rendez-vous à ne pas manquer

