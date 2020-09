Vitaa et Slimane affrontent une tempête de sable dans «Ça ira»

Une vidéo très attendue! Il y a quelques semaines, Vitaa et Slimane partageaient des images, ainsi que des vidéos inédites sur leurs réseaux sociaux. En effet, les deux artistes étaient en voyage en Espagne, et ce pour un tournage bien spécifique. Celui de leur nouveau clip «Ça ira». Au beau milieu du Parc National de Teide, les équipes s’activent entre les prises qui s’enchainent et les changements de costumes.

Alors que les fans ont déjà eu un avant-goût de ce clip, la vidéo est enfin sortie. Dessus, Vitaa et Slimane apparaissent plus beaux que jamais. Au milieu de ce décor désertique, parfois flottant dans les airs, au bord de l'eau... Les artistes ont réalisé une vidéo très poétique qui colle parfaitement aux paroles du titre.