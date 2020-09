Vitaa et Slimane contraints de reporter leur tournée «Versus Tour»

Les mauvaises nouvelles concernant les prochains shows de vos artistes préférés s’enchainent. Après M. Pokora, c’est au tour de Vitaa et Slimane d’annoncer que leur tournée ne pourra pas avoir lieu à cause de la situation sanitaire du pays.

Le duo, qui connait un succès incroyable, devait initialement reprendre leur «Versus Tour» dès ce 18 septembre 2020. Les artistes étaient prêts à passer voir leurs fans dans les principales villes de France jusqu’au mois de décembre prochain.

Vitaa et Slimane ont partagé leurs regrets et tristesse via deux vidéos sur Instagram. On peut ainsi entendre Vitaa expliquer: «Si on a pris la parole aussi tard, c’est parce que jusqu’au bout on était convaincus qu’on allait pouvoir jouer. Et puis suite aux annonces du Premier ministre et du gouvernement, il y a de nouvelles mesures qui nous contraignent à décaler cette tournée. Tout simplement parce que toutes les semaines il y a des villes qui passent en zone rouge, des villes où on ne peut plus jouer. À un moment donné, il faut se rendre à l’évidence pour des raisons de santé.»