Vitaa et Slimane annoncent la date de sortie et la tracklist de «Versus : Chapitre 2»

Plus que quelques semaines à patienter avant de découvrir les titres inédits de Vitaa et Slimane ! La chanteuse vient de partager sur Instagram une courte vidéo et des clichés de «Versus : Chapitre 2» mais aussi un lien pour précommander l’opus ! On apprend ainsi que le nouvel album du duo sortira le vendredi 2 octobre 2020.

Sur ces photos on peut aussi avoir accès à la tracklist de cette nouvelle édition. Elle comprendra deux disques. Le premier comprenant les morceaux déjà connus et le second avec dix inédits. Les fans des artistes français connaissent déjà le hit «Ça ira». Parmi les autres titres, certains seront surpris de découvrir une collaboration avec Dadju, «Tu me laisses».

Via cette annonce qui a fait plaisir à de nombreux internautes, Vitaa a tenu à remercier tous ses fans : «Tellement émue et heureuse de vous présenter enfin le Chapitre II de Versus.Vous avez assisté à sa création cet été et le voilà dispo en pré-commande dès maintenant... On écrit cette histoire ensemble, merci à vous pour la force !!!», a écrit la chanteuse sur Instagram.