Sabrina Carpenter rejoint Taylor Swift sur scène pour un "Espresso" inédit

"Je pense que ce soir je vais faire quelque chose de différent, a lancé l'interprète de "Shake It Off" au beau milieu de son show. Je vais chanter une chanson qui n'est pas la mienne, mais qui est celle de quelqu'un que j'aime vraiment. Donc je vais voir à quel point vous pouvez chanter fort." Accompagnée de sa guitare, Taylor Swift entonne alors "Espresso", le tube de son amie et célèbre artiste Sabrina Carpenter.

Voyant à quel point ses fans aiment aussi cette chanson, la chanteuse de 34 ans décide de passer un coup de fil à Sabrina Carpenter. Sur haut-parleur, les deux stars discutent devant la foule surexcitée. "Y a-t-il une chance que tu puisses rapidement arriver au stade ? Combien de temps cela te prendrait ?", lui demande Taylor Swift. Avant que Sabrina Carpenter lui réponde : "Cinq secondes."

Il n'en a pas fallu une de plus à la jeune femme pour monter sur la scène du Caesars Superdome. Les deux artistes ont interprété ensemble plusieurs de leurs titres respectifs, tels que "Espresso", "Is It Over Now ?" et "Please Please Please". De quoi ravir les 65000 Swifites présents ce soir-là.