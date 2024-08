« The Eras Tour » : Taylor Swift offre un clip surprise à ses fans français

Une tournée s’achève, un clip naît. Le 20 août dernier, Taylor Swift a fait ses adieux à l'Europe après la dernière étape de son « The Eras Tour ». Pour marquer cet événement, la popstar a dévoilé le clip de son single « I Can Do It With A Broken Heart », tourné dans les coulisses de Paris La Défense Arena, où elle avait présenté ce titre en avant-première. Ces images exclusives montrent les moments exclusives de ses répétitions et les instants qui précèdent son entrée en scène, capturant l'effervescence et l'émotion de sa performance.