Selena Gomez, Taylor Swift, Lady Gaga... Connaissez-vous le nom de leurs fans ?

ARMY

Les « ARMY » sont les fanatiques dévoués du groupe de K-Pop BTS. Ce nom, qui signifie « Adorable Representative M.C. for Youth », est bien plus qu’un simple acronyme ; il représente une armée internationale, unie par une passion contagieuse pour chaque beat et chaque note du groupe. Ensemble, ils se retrouvent sur les réseaux sociaux et partagent des valeurs communes comme la bienveillance et l'inclusivité.