Sabrina Carpenter dévoile son nouvel album tant attendu « Short n' Sweet »

C’est l'événement musical de l'été. Voire de l'année. Sabrina Carpenter a dévoilé ce vendredi son sixième album solo baptisé « Short n' Sweet ». Deux ans après « Emails I Can't Send », l’ancienne égérie Disney Channel propose à ses fans 12 morceaux pour nous sauver de la déprime de la rentrée.

« A chaque fois que j'écris un nouveau disque, j'en apprends un peu plus sur moi-même », écrit la chanteuse de 25 ans sur son compte Instagram. « La création de Short n' Sweet a été l'une des expériences les plus spéciales, honnêtes, avec des hauts et des bas, stupides et amusantes de ma vie », a-t-elle ajouté.