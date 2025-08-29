Sabrina Carpenter : pourquoi faut-il écouter son nouvel album "Man's Best Friend" ?

Composé de 12 titres, il s’agit du projet le plus personnel de la chanteuse de 26 ans. "On s'est tellement amusé à faire cet album. Et ça s'entend ! Il s'agit d'une célébration du chagrin et de la déception. C'est savoir rire de soi et de ses mauvais choix alors que tout s'écroule", décrit la star sur son compte Instagram.

Que penser de "Man's Best Friend" ?

Ce nouvel album permet à Sabrina Carpenter d'affirmer une nouvelle fois son identité de pop star au ton drôle et toujours sarcastique. Dans le titre "Go Go Juice", elle multiplie ainsi les allusions à ses ex compagnons : "Ça pourrait être John ou Larry, mon Dieu, qui sait ? Ou celui qui rime avec 'méchant'", chante cette dernière. Un pic qui semble à nouveau adressé à son dernier boyfriend connu, l'acteur Barry Keoghan.

Sabrina Carpenter n'a pas peur de varier les styles comme dans "Sugar Talking", aux airs de country, ou encore en s'inspirant d'ABBA dans la chanson "Goodbye". Mais que les fans de la première heure se rassurent, la pop entraînante de la star n'est jamais bien loin. Exemple avec son nouveau single "Tears", qui s'accompagne d'un clip avec Colman Domingo semblant tout droit sorti de la série "American Horror Story".