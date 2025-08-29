Stromae en featuring avec un DJ international sur son nouveau titre "Que ce soit clair"

Stromae enchaîne les collaborations internationales ces derniers temps. Après son retour aux côtés de Burna Boy avec "Pardon", c’est sur fond des platines du DJ Paul Kalkbrenner qu'on retrouve la voix du chanteur belge.

Les deux artistes se sont réunis pour un morceau inédit baptisé "Que ce soit clair" mêlant l’univers du Maestro, entre électro et rap, et la patte créative du DJ, figure incontournable de la scène techno. Résultat ? Un morceau à la fois dansant et fidèle à l’identité des deux artistes qui s'anime dans un clip envoutant.

"Que ce soit clair" dans les pas de "Te Quiero"

Cette collaboration s'inscrit dans la droite ligne de la reprise du titre "Te Quiero" du chanteur belge par Paul K, que le DJ allemand a fait résonner aux quatre coins du monde lors de ses sets. Tant au niveau du thème abordé que sur le plan musical, les deux morceaux semblent ainsi se répondre à 15 ans d'intervalle.