"Il chante à la perfection" : Benson Boone impressionne sur ce hit d'Adele

À seulement 23 ans, Benson Boone a su s’imposer comme la sensation pop rock du moment. Après un parcours fulgurant dans l'émission American Idol, le chanteur américain a conquis la planète avec son hit "Beautiful Things", sorti en janvier 2024. Outre ses textes puissants et ses mélodies fortes, Benson Boone a su captiver grâce à son look influencé par Freddy Mercury et ses saltos sur scène.

L'artiste a sorti, le 20 juin dernier, son deuxième album studio "American Heart", composé de 10 morceaux inédits, dont sa sublime ballade "Momma Song". Un projet qu'il défend actuellement sur scène au cours de son "American Heart World Tour".

Lors de son concert à la Nationwide Arena à Columbus, dans l'Ohio, Benson Boone a réservé une belle surprise à ses fans en reprenant un titre incontournable de la discographie d'Adele. Le chanteur a effectivement livré une interprétation personnelle et puissante du morceau "When We Were Young" devant près de 20.000 spectateurs.