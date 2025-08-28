Ariana Grande annonce enfin les dates de sa tournée "the eternal sunshine tour"

Les fans anglais et nord-américains peuvent d’ores et déjà se réjouir. Alors que la communauté de la chanteuse était sur le qui-vive après une publication mystérieuse sur ses réseaux sociaux, ce mardi 27 août, l’interprète de "thank u, next" vient de lever le voile sur plusieurs dates de sa tournée.

C’est en Amérique du Nord et à Londres qu’Ariana Grande lancera ses premiers concerts. Pour son grand retour, elle sillonnera le nouveau continent du 6 juin au 5 août 2026, se produisant notamment à Los Angeles, Atlanta, ou encore New York. Deux dates sont également fixées à Montréal, au Canada. Puis, la chanteuse enchainera sur une série de concerts, les 15, 16, 19, 20 et 23 août 2026, à Londres.

Pour le moment aucune autre date n'a été annoncée, au grand dam de ses fans français notamment.