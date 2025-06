Sabrina Carpenter : date de sortie, premier single… Tout sur son nouvel album "Man’s Best Friend"

Sabrina Carpenter n'en finit plus avec son humour piquant et provocant. À peine un an après "Short n’ Sweet", l’album qui l’a propulsée au rang de superstar de la pop mondiale, la chanteuse américaine revient avec un nouveau projet.

Intitulé "Man’s Best Friend", ce septième opus sortira pour la fin de l'été. "J'ai hâte qu'il soit à vous", a-t-elle partagé à ses fans.