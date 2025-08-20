Pierre Garnier partage un moment symbolique avec Helena dans son dernier vlog

On les voit tous les deux admirer un feu d'artifice. Une séquence intime qui a rapidement relancé les rumeurs de couple sur la Toile : "Notre duo Pierre et Helena nous avait manqué", "Ça fait tellement du bien de revoir notre duo préféré au NRJ Music Tour dont on sent très bien que la complicité n’a pas changé", "Beau moment quand toi et Héléna vous regardiez les feux d’artifices, ça nous rappelle la Star Academy", peut-on notamment lire dans les commentaires sur YouTube.

Pierre Garnier : le succès de ses vlogs d’été

Réalisés par l'artiste Naumaur, les vlogs du gagnant de la Star Academy 2023 nous permettent de le suivre dans sa tournée festivalière à travers la France, mais pas seulement ! Entre préparations vocales, balances, concerts et moments de vie uniques, les internautes peuvent également en savoir plus sur le quotidien de l’artiste de 23 ans.

Avec déjà plus de 75 000 vues en moins de 24h, nul doute que les fans de l’interprète de "Nous on sait" seront au rendez-vous pour le quatrième épisode du Chaque Second Tour en festival. Rendez-vous mardi prochain !