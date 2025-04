Helena brise le silence sur les rumeurs de couple avec Pierre Garnier

Depuis leur rencontre à la Star Academy 2023, Helena et Pierre Garnier n'ont cessé de faire les gros titres. Leur complicité évidente a alimenté les rumeurs les plus folles, mais la jeune chanteuse belge a décidé de mettre les points sur les i.

Dans un entretien accordé à "Télé Poche", relayé par le site de "Télé Loisirs", l'artiste exprime son agacement : "Je n'ai rien à répondre aux rumeurs. Elles sont là depuis toujours. Je ne souhaite ni les éteindre, ni les allumer. Cela fait un an que j'attends la sortie de mon album. Je n'ai pas envie que ce genre de sujet arrive sur la table maintenant". Son message est clair : elle souhaite que l'attention se porte sur sa musique et non sur sa vie privée.

"On ne pose pas autant ces questions à un homme"

Helena ne s'est pas arrêtée là. Dans une interview pour "Le Parisien", elle a dénoncé le caractère sexiste des rumeurs : "C'est dénigrant parce que je suis une femme et qu'on ne pose pas autant ces questions à un homme".

Alors qu'elle cartonne avec son single "Mauvais Garçon" et son premier album "Hélé", Helena souhaite avant tout se concentrer sur sa carrière. Les rumeurs, les photos volées et les commentaires sur les réseaux sociaux ne l'empêcheront pas de poursuivre son ascension.

Une amitié célébrée en musique

Malgré les rumeurs, Helena et Pierre Garnier restent très proches. Le vainqueur de la Star Academy 2023 a même dédié une chanson à leur amitié. Le titre, co-écrit avec Mosimann, est un hommage à leur complicité : "C'est assez rare d'avoir une chanson sur l'amitié comme ça. On l'a vraiment composée et écrite ensemble pour cette belle histoire qu'ils ont vécue, qu'ils vivent, avec Helena", a confié le DJ et producteur lors d'un live sur les réseaux sociaux.