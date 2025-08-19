Masséo (Star Academy) bluffe avec son premier single sensuel

Il n’a pas gagné la Star Academy 2024, mais il est en passe de réaliser son rêve de devenir un artiste professionnel. Masséo fait enfin entendre sa voix mielleuse en dévoilant ce vendredi 15 août son premier single, "S.E.X".
Les paroles font écho à une soirée torride : "Avec toi je veux du S.E.X. / Te faire oublier ton ex / Fais mois signe, j'attends tes SMS / Il suffit de m'appeler, tu sais où me trouver", chante l'artiste de 19 ans.
Un premier single solo réussi
Le premier morceau de Masséo n’est pas passé inaperçu. "C'est tellement inattendu venant de Masséo mais j'adore", "Je te donne beaucoup de force et de succès pour ce titre, Masséo rentre dans le game", "Le clip, le titre, ta voix… tout est parfait, bravo à toi", peut-on lire dans les commentaires sur YouTube. Pari réussi !