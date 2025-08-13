Pierre Garnier détache ses cheveux dans son dernier vlog, ses fans sont aux anges

"Enfin Pierre avec les cheveux détachés… on le retrouve comme à ses débuts à la Star Ac et c'est trop bien", "J’ai cru qu’on ne reverrait jamais Pierre les cheveux détachés", " Les cheveux de Pierre !!!! Mamma mia", peut-on notamment lire dans les commentaires sur YouTube. Aucun doute, les fans sont aux anges !

Pierre Garnier : ses vlogs font un carton

Réalisés par l'artiste Naumaur, les vlogs du gagnant de la Star Academy 2023 nous permettent de le suivre dans sa tournée festivalière à travers la France, mais pas seulement ! Entre préparations vocales, balances, concerts et moments de vie uniques, les internautes peuvent également en savoir plus sur le quotidien de l’artiste de 23 ans.

Avec déjà plus de 33 000 vues en moins de 24h, nul doute que les fans de l’interprète de "Nous on sait" seront au rendez-vous pour le troisième épisode du Chaque Second Tour en festival.