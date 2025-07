L'énergie était également au rendez-vous avec Helena, qui a fait chanter en chœur ses classiques "Mauvais Garçon" et "Mélatonine". Au micro d'NRJ, elle a exprimé sa joie : "C'est tellement agréable de chanter des chansons que les gens connaissent, et que je n'ai même plus besoin de chanter, c'est génial. Quelle énergie, quel public. Franchement c'est fou on n'a pas tous les jours l'occasion de chanter devant une foule aussi grande donc c'était super cool."