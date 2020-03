Les Enfoirés: qui participe cette année ?

Le Pari(s) des Enfoirés

Chaque édition est basée sur un thème bien précis. Pour cette nouvelle année, toutes les équipes ont décidé de mettre à l’honneur la capitale française, Paris. Pendant plusieurs heures de show, les tableaux s’enchaînent.

«Chapeau à tous les gens qui bossent dessus, nous on est vraiment la partie visible de l’iceberg. Il y a un tableau que j’adore en tant que spectatrice, c’est le Dalida. ‘Moi je veux mourir sur scène’ avec Maëlle, Jenifer, Vitaa et Nolwenn. Et c’est juste magnifique. Magnifique à en avoir la chair de poule. J’avoue j’aurais aimé être dans ce tableau aussi ! Je le regarde à chaque fois avec beaucoup d’admiration pour mes amies artistes», rappelle Amel Bent.