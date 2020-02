Kendji Girac se confie à NRJ: «J’adorerais faire un feat avec Rosalía»

Kendji Girac: un style qui plaît à l’international

Pour Kendji Girac, si son style musical plaît autant, c’est parce qu’il se rapproche de celui qu’ils écoutent. «J’ai hâte de chanter là-bas et d’attirer plus de gens pour faire la fête ensemble, chanter, faire découvrir mes chansons… Ils kiffent les Gipsy Kings ils n’ont jamais arrêté d’écouter les Gipsy. Ils savent que je suis gitan, et forcément ils savent que nos musiques sont festives».

Depuis le début de sa carrière, Kendji Girac a beaucoup évolué. En rencontrant de nouvelles personnes et de nouveaux artistes, il a pu élargir ses connaissances et tester d’autres styles. «J’ai vécu pas mal de choses en 6 ans, j’ai fait beaucoup de concerts. Du coup ça m’a fait grandir, avoir une oreille musicale un peu plus développée. Pour mon quatrième album, je sais ce que je veux et ça c’est très important […] Je peux m’attaquer à des textes plus personnels. Et avec des styles différents où peut-être je n’aurais pas eu l’habitude de les chanter».