Helena et ses angoisses après la Star Academy : "Ça a été une période sombre"

"Boule au ventre", quant à elle, relate la découverte des crises d'angoisse. Helena, qui était à l’origine une personne peu anxieuse, a été rattrapée par le contrecoup de cette période intense qu'est "La Star Academy" et la découverte de la folie médiatique. "Pendant neuf mois, je n'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai tracé, et puis il y a eu un moment où la tournée était terminée, c'était les vacances, il se passait moins de choses, j'ai l'impression de m'être tout pris dans la gueule", confie-t-elle en interview.

Un témoignage pour libérer la parole

En se livrant ainsi, Helena souhaite libérer la parole sur la santé mentale, un sujet encore trop souvent tabou. "C'était hyper important pour moi de parler des angoisses et de l'anxiété parce que ce n'est pas quelque chose que je connaissais avant", explique-t-elle. Elle ajoute : "Ça a été une période hyper sombre où je ne me sentais pas bien. Et en même temps j'ai envie de dire : c'est un peu normal, je ne peux pas tout le temps être heureuse".

Helena peut compter sur sa famille et ses amis

Dans ce moment difficile, Helena a trouvé du réconfort auprès de ses proches. "Le facteur principal qui pourrait m'aider à aller mieux, ce serait mon entourage", révèle-t-elle. Comme elle l'exprime déjà si bien dans sa chanson "Boule au ventre", Helena revient pour NRJ sur son besoin de câlins et de bienveillance, des gestes simples mais essentiels pour apaiser ses angoisses.