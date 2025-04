Angèle, Squeezie… Helena annonce-t-elle un projet secret dans son teaser de “Mélatonine” ?

Alors, simple clin d’œil à sa nouvelle vie d’artiste ou teasing d’un projet secret ? Helena participera-t-elle à une vidéo de Squeezie ? Prépare-t-elle un duo avec l’une des stars mentionnées dans ses notifications ? Les questions sont multiples.

Un featuring en vue ?

De son côté, la chanteuse entretient le mystère et ne s’est pas exprimée sur ces suppositions. Pourtant, dans une récente interview accordée au média belge La Libre, elle a indiqué qu'aucun duo n’est à l’ordre du jour, malgré les nombreuses sollicitations.

"Bien sûr qu’on m’a suggéré des featurings, mais j’ai refusé. Durant la Star Ac’, j’ai fait des tas de reprises et des tas de duos. On m’a comparée à d’autres académiciens et d’autres chanteuses. C’est le jeu", confie-t-elle. Un schéma qu’elle voulait absolument éviter pour son premier album : "J’avais envie d’être seule avec mes propres chansons", explique-t-elle.

Pour l’instant, Helena préfère donc avancer en solo. Mais avec la star belge, il faut toujours s'attendre à de nouvelles surprises !