David Guetta s'associe à Teddy Swims et Tones and I sur le puissant "Gone Gone Gone"

David Guetta avait cité Teddy Swims comme l’artiste du moment qui le faisait vibrer au micro de Camille Combal sur NRJ, il y a quelques semaines, laissant planer le doute sur une potentielle collaboration. C’est chose faite avec "Gone Gone Gone", sorti ce vendredi 10 octobre. L’occasion pour le DJ préféré des français de s’associer avec deux voix puissantes aux univers très marqués.

Le titre est divisé en deux parties distinctes assurées par Teddy Swims puis par Tones and I. En cela, "Gone Gone Gone" est un titre assez inédit puisqu’il mêle plusieurs genres et deux signatures vocales très puissantes. Le chanteur de "Lose Control" propose un début très soul tandis que le couplet de l’interprète de "Dance Monkey" donne un caractère plus pop à l’ensemble du titre.

En accompagnement, on reconnaît une trompette ainsi que des échos de voix gospels sur fond d’un beat house entraînant. Une production éclectique qui laisse pleinement s’exprimer le potentiel des deux artistes phares. La vidéo qui accompagne le titre a été tournée en studio, laissant entrevoir des moments de complicité entre les trois personnalités.