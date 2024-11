"Lose Control" : la signification profonde du hit de Teddy Swims

Difficile d'être passé à côté du phénomène Teddy Swims. Il y a un peu plus d'un an, cet artiste au timbre soul s'est hissé en tête des classements avec son titre "Lose Control". Un morceau certifié diamant en mai dernier, après avoir dépassé les 50 millions de streams. Avec "Lose Control", le chanteur américain s'est même imposé dans le top 10 du classement Billboard Hot 100. "Je suis très reconnaissant envers cette personne [qui m’a brisé le cœur]", a-t-il déclaré au média Billboard, en faisant référence à l'origine de ce titre.

Pour composer ce morceau, Teddy Swims a en effet puisé son inspiration dans une période douloureuse de sa vie, marquée par une relation toxique et une addiction à la drogue. "J’étais dans une relation où la substance des liens était en quelque sorte liée aux substances que nous consommions à l’époque, si cela a du sens, a-t-il confié à Modzik. On était dépendants l’un de l’autre. Parfois, on peut aimer quelqu’un mais ne pas fonctionner ensemble. Il faut alors réaliser que le mieux pour nous deux, c’est de sortir de cette situation, de guérir et de continuer."