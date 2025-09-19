David Guetta chez Camille Combal sur NRJ : "J'ai toujours eu peur de faire le Stade de France"

"Ça va être la plus grande soirée de ma vie". L'excitation monte pour David Guetta qui s'apprête à prendre d'assaut le Stade de France, le 13 juin 2026. L'artiste français s'est confié sur cette date historique au micro de Camille Combal, sur NRJ, ce jeudi 18 septembre.

"J'ai toujours eu peur de faire le Stade de France, mais quand j'ai fait le Vélodrome à Marseille, c'était une des expériences les plus extraordinaires de ma vie", a-t-il confié. "C'était 65 000 personnes, ce n'est pas rien non plus. Ça a été tellement dingue, on a sold-out en quelques minutes. Ça m'a donné du courage pour le Stade de France."

Des prix pour tous et des surprises !

David Guetta a tenu à rendre cet événement accessible au plus grand nombre. Les billets, dont la mise en vente générale est prévue ce samedi 20 septembre à 10 heures, sont proposés à des prix allant de 49,90 euros à 106 euros. "Vu le contexte social du pays, je me suis dit que ce serait bien de faire en sorte que tout le monde puisse venir. Je veux rassembler tous les gens", a-t-il expliqué.

Et qui dit show exceptionnel, dit invités de marque. Le DJ a déjà confirmé la présence de deux grands noms de la scène électronique en première partie : Black Coffee et Fisher. Mais ce n'est pas tout ! Camille Combal a insisté pour savoir s'il y aurait d'autres guests, et David Guetta a laissé planer le mystère : "Il y aura peut-être des artistes". Le présentateur lui a alors rétorqué : "J'en suis sûr". Les fans peuvent donc s'attendre à de belles surprises le 13 juin prochain.

Bientôt le duo David Guetta - Teddy Swims ?

Au cours de l'interview, l'artiste a aussi partagé des anecdotes plus personnelles. On a ainsi appris que l'un de ses titres préférés de sa discographie est l'incontournable "Titanium" avec Sia. Et pour ce qui est de l'artiste qui le fait vibrer en ce moment ? Sans hésiter, il a cité Teddy Swims, l'interprète de "Lose Control". Une confession qui soulève une question : peut-on espérer une future collaboration entre les deux stars ? Seul l'avenir le dira.

Ce passage de David Guetta chez NRJ s'est conclu sur une note festive puisque la star des platines a célébré l'anniversaire de Camille Combal.