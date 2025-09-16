David Guetta au Stade de France : toutes les infos sur son concert évènement

Surprise ! David Guetta annonce un concert au Stade de France, le 13 juin 2026. Lieu symbolique où l'artiste avait déjà assuré la première partie des Black Eyed Peas, il y a quatorze ans. Cette fois, c'est lui qui sera la tête d'affiche, avec un spectacle qui s'annonce comme "le plus ambitieux de sa carrière", selon le producteur Live Nation.

Pour cette soirée exceptionnelle, David Guetta ne sera pas seul. Black Coffee, lauréat d'un Grammy Awards en 2022, assurera la première partie de son show.

Une tournée mondiale et un nouvel album en perspective

"Tellement tellement hâte d’y être!!!!!!!!", a écrit David Guetta sur Instagram. Ce concert au Stade de France baptisé "The Ultimate Monolith Show" viendra conclure en apothéose sa tournée mondiale lancée en 2022.

Et il se pourrait bien que l'artiste ait de nouvelles surprises à partager. Son dernier album, "7", remontant à 2018, les fans espèrent dorénavant découvrir un nouvel opus avant l'année prochaine. David Guetta surfe en ce moment sur le succès fulgurant de ses derniers remix notamment du titre "Golden" de KPop Demon Hunters, mais aussi de "Together" avec Hypaton et Bonnie Tyler.