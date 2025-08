BTS : le film "Forever We Are Young" sur les fans du groupe au cinéma !

Les BTS sont prêts à faire leur retour après de nombreux mois d'absence. Une excellente nouvelle pour l'ARMY, la fanbase des sept artistes. Et en attendant le prochain album du groupe, quoi de mieux qu'un film pour explorer les coulisses du phénomène.

"BTS Army: Forever We Are Young", sorti le 30 juillet dernier, est un documentaire, réalisé par Grace Lee et Patty Ahn qui ne s’intéresse pas aux sept stars coréennes, mais à leur plus grand atout : leurs fans dans le monde entier réunis au sein de la fameuse ARMY.

Pendant trois ans, les réalisatrices, elles-mêmes membres de l’ARMY, ont voyagé à travers le monde pour rencontrer et comprendre cette communauté. Tous les afficionados témoignent de la manière dont la musique et le message de BTS, qui prônent l’amour de soi et la persévérance, les ont aidés à surmonter des épreuves et à trouver une communauté.