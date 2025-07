BTS revient avec un album live surprise

La machine est relancée ! Après l’annonce de leurs retrouvailles, les BTS offrent un avant-goût de leur retour à leurs ARMYs afin de les occuper avant 2026. Ce vendredi 18 juillet, Jin, RM, J-Hope, Suga, Jimin, V et Jung Kook ont dévoilé un album live de "Permission to Dance On Stage", qui compile les enregistrements des performances des membres du collectif lors de leurs tournée éponyme de 2021 et 2022.

Ce n’est pas tout. En plus de l’opus, les sept camarades partagent un package numérique de leur prestation sur la scène du Stade Olympique de Séoul, datant du 13 mars 2022.

Intitulé "Permission to Dance On Stage – Seoul", ce livre photos de 92 pages inclut des images, des interviews et des scènes capturées en coulisses durant le show. Un bon compromis pour le groupe afin de faire patienter les fans avant la sortie de leur prochain album et d’une nouvelle tournée prévues pour 2026.

Pour rappel, les BTS s’étaient réunis dans un live en juillet dernier afin d’annoncer leurs retour après trois ans de pause et l’accomplissement de leur service militaire obligatoire. Une déclaration qui avait fait l’effet d’une bombe, devant plus de sept millions de fans connectés.