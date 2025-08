"Charger" de Triangle des Bermudes : c'est quoi ce titre qui cartonne cet été ?

Paroles de "Charger" de Triangle des Bermudes

Yeah

Yo, move it

Prépare toi à charger, mon amour

Yeah

Ay, ay, ay, ay

Sortez les armes à feux, sortez les armes (Woo)

Sortez les armes à feux, sortez les armes (Woo)

Triangle de Babi, eh (Ouh)

Triangle de Babi, eh (One more time)

Sortez les armes à feux, sortez les armes

Sortez les armes à feux, sortez les armes (Hey)

Triangle de Babi, eh (Triangle de what?)

Triangle de Babi, eh (Hey, hey)

J’ai trop mis mes lunettes, j’ai mal aux yeux

J’suis venu régler tous mes contentieux (Hey)

Sortez les armes à feux, on est pas du genre à s’faire menacer (Jamais)

Sortez les armes à feux, sortez les armes

Sortez les armes à feux, sortez les armes

Sortez les aw, aw, aw, aw, aw

Brrrrraw

Brrrrraw

Brrrrraw

Brrrrraw

Brrrrr

Charger, charger (Woo)

Charger, charger (Woo)

Charger, charger (Woo)

Charger, charger

Brrrrraw (Woo)

Brrrrraw (Woo)

Brrrrraw (Yeah)

Brrrrraw (Woo)

Brrrrr

Charger, charger (Aw)

Charger, charger (Aw)

Charger, charger (Aw)

Charger, charger (Aw, aw)



J’ai sorti le 9 millimètres, ils ont couru

Les armes nucléaires comme en Corée

Ki‑di, ki‑di‑di‑di, ki‑di‑di

Les armes nucléaires comme en Corée

J’ai sorti le Famas, j’ai sorti le bazooka

Kalachnikov à côté de moi

Ma chérie, non, ne panique pas

Et j’ai aussi le U.Z.I

J’ai trop mis mes lunettes, j’ai mal aux yeux (Woo)

J’suis venu régler tous mes contentieux (Woo, woo)

Sortez les armes à feux, on est pas du genre à s’faire menacer (Jamais)

Sortez les armes à feux, sortez les armes

Sortez les armes à feux, sortez les armes

Sortez les aw, aw, aw, aw, aw (Sortez les)

Brrrrraw (Yeah)

Brrrrraw (Woo)

Brrrrraw

Brrrrraw (Woo)

Brrrrr

Charger, charger (Eh)

Charger, charger (Yeah)

Charger, charger (Woo)

Charger, charger

Brrrrraw (Woo)

Brrrrraw (Woo)

Brrrrraw (Yeah)

Brrrrraw (Woo)

Brrrrr

Charger, charger (Aw)

Charger, charger (Aw)

Charger, charger (Aw)

Charger, charger (Aw, aw, aw, aw)



Sortez les armes à feux, sortez les armes (Woo)

Sortez les armes à feux, sortez les armes (Woo)

Triangle de Babi, eh (Woo)

Triangle de Babi, eh (Charger)

Sortez les armes à feux, sortez les armes (Woo)

Sortez les armes à feux, sortez les armes

Triangle de Babi, eh (Charger)

Triangle de Babi, eh (Charger)