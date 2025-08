"Je me dois d’être transparente…" : Lenie fait une annonce inattendue

C'est une nouvelle qui risque de rendre tristes de nombreux fans. Lenie vient de partager un message touchant en Story Instagram. Elle y annonce mettre ses réseaux sociaux de côté afin de se consacrer pleinement à l’enregistrement de son tout premier opus.

Dans ce texte, l'ex-candidate de la Star Academy, se montre particulièrement transparente. "J'ai pris le temps d'écrire ce message parce que je voulais trouver les bons mots", débute-t-elle, soulignant le lien fort qu'elle entretient avec ses abonnés. Elle y évoque ses "dernières années, riches en émotions, souvent intenses", et le chemin parcouru depuis ses 18 ans.

L'objectif de cette mise en retrait est clair : "Actuellement, je travaille sur un projet qui me tient particulièrement à cœur : mon album. Il me demande beaucoup de temps et d'énergie, donc je risque d'être moins présente sur les réseaux (comme vous l'avez sûrement remarqué)." Lenie demande également à ses abonnés d’être patients et bienveillants. La chanteuse termine son témoignage par une mystérieuse phrase. Elle déclare à ses fans vouloir "s'aimer et se soigner ensemble".