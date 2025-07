"Je t'aime" : les Stray Kids remercient leurs fans après deux concerts mémorables au Stade de France

Pour leur venue en France, les Stray Kids n'ont pas fait les choses à moitié. Alors qu'ils sillonnent le monde à l'occasion de leur "World Tour dominATE", les membres du boys band coréen se sont produits dans un Stade de France plein à craquer, les 26 et 27 juillet derniers. Après avoir enflammé le Gala des Pièces Jaunes 2024 sous l'œil admiratif de Lisa des BLACKPINK, le phénomène mondial de la K-Pop a placé la barre très haut pour cette nouvelle performance dans l'Hexagone.

Pendant plus de trois heures, les huit membres du groupe - Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin et I.N - ont défendu corps et âme leur dernier album "ATE" devant une foule survoltée.