Justin Bieber bientôt papa : il partage les premières images du ventre de Hailey

Enceinte depuis des mois ?

La grossesse de la compagne de Justin Bieber a été tenue secrète jusqu'à cette annonce, suscitant des spéculations et des rumeurs parmi les fans du chanteur. Maintenant que la nouvelle est officielle, l'excitation est à son comble alors que les admirateurs se réjouissent de l'arrivée imminente du bébé. D'après le magazine TMZ, Hailey Bieber serait enceinte de « plus de six mois ». « On dirait donc qu'elle entre bientôt dans le troisième trimestre et nous pourrions avoir bébé Bieber d'ici la fin de l'été !!! », raconte la source.

Cette révélation marque un moment spécial pour le couple, renforçant leur amour et leur engagement l'un envers l'autre alors que leurs détracteurs pensaient que leur union battait de l'aile.