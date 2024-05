Taylor Swift enflamme Paris avec un concert électrisant

Taylor Swift interprète de « Tortured Poet Department » à Paris

Dans une belle robe blanche agrémentée de textes, Taytay a ouvert un nouveau tableau du show avec son era « The Tortured Poet Department ». Les fans ont donc pu chanter en chœur : « But Daddy Love Me », « So High School », « Down Bad », « Fortnight », « Who’s Afraid Of Little Old Me ? », « The Smallest Man Who Ever Lived » ou encore « I Can Do It With A Broken Heart ». Alors attention, pour ceux qui seront de la partie à Paris La Défense Arena jusqu’à dimanche, révisez bien les lyrics.