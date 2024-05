Matt Pokora : « Je suis sur le nouvel album depuis un moment »

Matt Pokora a dévoilé, il y a quelques jours, son nouveau single en duo avec Fally Ipupa, «Chez toi, chez moi». Un titre plein d’ondes positives inspiré par l’amitié.

«L’idée de base de ‘Chez toi, chez moi’ était de se retrouver comme lorsqu’on était gamins et qu’on partageait tout. Quand on est jeunes, on calcule vachement moins les choses. On a moins d’a priori, on partage.», explique Matt Pokora en interview pour NRJ.

Ce morceau positif tombe à pic, quelques semaines avant les Jeux Olympiques 2024 de Paris. «On veut souhaiter la bienvenue aux millions de personnes qui vont venir pendant l’été pour les JO, révèle le chanteur passionné de sport. Ce titre rejoint le message des Jeux Olympiques qui est de réunir tous les continents, tous les peuples. Pendant l’évènement, on veut que tout le monde soit à l’unisson.»

Matt Pokora promet un nouvel album pour 2025

Ce nouveau morceau est extrait du prochain album de Matt Pokora. Deux ans après «Epicentre», l’artiste, qui partage son temps entre la fin de sa tournée et les studios d’enregistrement, est pressé de pouvoir dévoiler des titres inédits. «Je suis dessus depuis un moment. (…) C’est un besoin de refaire du son et de la musique.»

Pour tout connaitre des prochains projets de Matt Pokora et de son lien avec Fally Ipupa, ne manquez pas l’interview du chanteur plus haut.

Une entretien mené par Sébastien Lof-Lecoq.