Fin de course pour Harry Styles et Taylor Russell ? L’idylle entre le chanteur et l’actrice, qui avait été révélée au grand jour en mars 2023, aurait récemment pris fin.

Les deux stars avaient « officialisé » leur relation en juillet 2023, à Vienne, à l’occasion d’une des dates de la tournée du Britannique, « Love On Tour ». L’actrice de 29 ans avait, en effet, été repérée dans la section VIP du concert.

Mais après quatorze mois de relation, les deux stars auraient préféré se séparer. Selon le média britannique The Sun, l’interprète de « Watermelon » et la star de « Bones and All » auraient tenté de sauver leur relation à l’occasion d’un voyage au Japon le mois dernier. Le couple avait d'ailleurs été aperçu à la sortie du métro nippon. Une dernière virée romantique qui aurait été décisive pour les tourtereaux.

Harry Styles absent du Met Gala 2024

Les rumeurs de séparation avaient vu le jour lors du Met Gala, à New-York, le 6 mai dernier. L'absence remarquée du chanteur a, en effet, mis la puce à l’oreille des fans. Taylor Russell avait, quant à elle, fait ses débuts en beauté, mais en solo sur le tapis rouge de la prestigieuse soirée, bien qu’Harry ait, lui aussi, été invité.

« Harry et Taylor ont mis fin à leur relation. Ils ont traversé une période difficile après leur voyage au Japon et ont pris du temps pour se séparer. », a confié une source proche du couple au Sun avant de préciser, « Il était en Amérique et elle à Londres. Ils formaient un couple charmant et il était évident que Taylor rendait Harry heureux. Les choses sont devenues tendues récemment et ils ont pris un peu de recul ».

Une triste nouvelle qui en a surpris plus d’un mais qui risque certainement de faire le bonheur de quelques Harries, qui voient leur chanteur fait son retour sur le marché des célibataires.