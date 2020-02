Adele et Rihanna plus chics que jamais à l’after party des Oscars organisée par Beyoncé et Jay-Z

Beyoncé et Jay-Z ont fait le show pour leurs invités stars

D’après une source présente à la soirée qui s’est confiée à E ! , Jay-Z et Beyoncé auraient offert à leurs invités des mini concerts! Queen B aurait chanté «Brown Skin Girl» de la bande originale du film «Le Roi Lion» et Jay-Z aurait interprété son hit «I Just Wanna Love You».

«Tout le monde était en extase et sautait de haut en bas en adorant ça. Beyoncé et Jay-Z ont fait le show en interprétant leurs plus grands hits.», a révélé la personne présente à l’after-party.