Ariana Grande va-t-elle chanter aux Grammy Awards 2020 avec BTS?

Vous rêvez de voir chanter Ariana Grande et BTS ensemble? Il se pourrait bien que votre souhait soit exaucé d’ici quelques jours. La chanteuse vient de dévoiler un cliché d’elle en compagnie de RM, Jungkook, Jimin, Jin, J-Hope et V. Il ne manque plus que Suga pour que le groupe soit au complet.

En légende, l’interprète de «God is a Woman» reste bien mystérieuse: «Regardez sur qui je suis tombée lors des répétitions». Les artistes pourraient juste s’être croisés dans les coulisses des Grammy Awards 2020. Mais certains fans pensent qu’Ariana Grande et le groupe coréen pourraient performer ensemble sur la scène du Staples Center, à Los Angeles. D’autres encore rêvent d’un nouveau hit réunissant ces mégas stars mondiales!

Pour le moment aucune autre information n’a circulé à ce sujet. Il faudra patienter jusqu’au 26 janvier prochain pour voir quelle surprise nous réservent Ariana Grande et le groupe BTS. Une chose est sûre, la 62ème cérémonie des Grammy Awards s’annonce exceptionnelle avec des prestations déjà confirmées de Camila Cabello ou encore Demi Lovato.