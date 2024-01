Ariana Grande : ses imitations de stars les plus impressionnantes

Ariana Grande s’apprête à faire son grand retour ce vendredi 12 janvier 2024. La superstar va enfin dévoiler son tout nouveau hit intitulé «Yes, and ?». En attendant de découvrir le titre inédit de l’artiste, replongeons-nous dans ses plus belles imitations de chanteuses connues du monde entier. Des reprises bluffantes et souvent très marrantes. Regardez.

Ariana Grande imite Céline Dion

Impossible d’être passé à côté des vidéos d’Ariana Grande en Céline Dion. Il s’agit là de son imitation la plus connue et la plus réussie. Les animateurs américains en raffolent. A l’instar de Jimmy Fallon qui demande très régulièrement à Ariana d’interpréter les morceaux de l’artiste canadienne dans son émission "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Gestuelle, mimique, intonation de voix… Tout y est.