Ariana Grande en 5 vidéos mémorables

« Thank u, next » et ses airs de teen movie

Il est iconique et dans l’air du temps, le clip de « Thank u, next » était très attendu et avait fait exploser les compteurs en cumulant 50 millions de vue en 24 heures. Et comme les films dont il s’inspire, ce clip est rapidement devenu culte. On y retrouve des références à nombre de teen movies tels que « Mean Girls », « La revanche d’une blonde » ou encore « 30 ans sinon rien ». Et cerise sur le gâteau, Ariana Grande est parvenue à faire un clin d’œil à la série dans laquelle elle a débuté, « Victorious ». La superstar y interprétait Cat aux côtés d’ Elizabeth Gillies et Daniella Monet qui figurent dans la vidéo. Et ce ne sont pas les seules guests : Kris Jenner, Troye Sivan, Jonathan Bennett et Stefanie Drummond ( Mean Girls) sont aussi de la partie.