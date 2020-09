Vitaa et Slimane, Angèle, Soprano… Au top des ventes du 1er semestre 2020

Angèle, Soprano et Dadju toujours au top

Le SNEP qui a révélé le top 20 des albums les plus vendus depuis le début de l’année 2020 a aussi mis en avant l’opus d’Angèle, «Brol», qui arrive à la cinquième position du classement. Même deux ans après la sortie de son opus, la chanteuse belge continue de tout exploser sur son passage. Durant le premier semestre de l’année, le premier disque de sa carrière a été écouté à plus de 148 000 exemplaires.

Soprano et Dadju cartonnent également depuis plusieurs années. Ils réussissent à être dans le top 10 des charts du dernier semestre alors que leurs disques sont sortis il y a deux ans ! «Phoenix» récolte plus de 98 000 ventes dont streaming tandis que «Poison ou Antidote» a été écoulé plus de 87 000 fois, en 2020.

The Weeknd et BTS : deux seuls internationaux du Top 20

Aya Nakamura a elle aussi été très écoutée depuis le début de l’année alors que la chanteuse s’était faite discrète pour prépare son deuxième album. «Nakamura» arrive à la treizième position du Top 20. Dans ce rapport effectué par le SNEP, on découvre aussi que les productions françaises sont dans le haut du classement en France. Près d’un projet classé sur cinq est un premier album produit en France.

Mais les Français sont aussi friands de musique internationale. Au sein du Top 20 de ces six derniers mois, figurent The Weeknd et son album «After Hours» et BTS avec «Map of the Soul: 7». Le chanteur canadien et le groupe coréen ont cumulé chacun plus de 50 000 exemplaires de leurs disques depuis le début de l’année 2020.

Découvrez le Top 20 des meilleures ventes en France du premier semestre 2020 :

1. Vitaa & Slimane - "Versus"

2. Maes - "Les derniers salopards"

3. Les Enfoirés - "Le Pari(s) des Enfoirés"

4. Ninho - "M.I.L.S. 3"

5. Angèle - "Brol"

6. Nekfeu - "Les étoiles vagabondes : expansion"

7. Soprano - "Phoenix"

8. Ninho - "Destin"

9. Dadju - Poison ou antidote"

10. Jul - "C'est pas des lol"

11. PNL - "Deux frères"

12. Mister V - "MvP"

13. Aya Nakamura - "Nakamura"

14. Hatik - "Chaise pliante"

15. Lomepal - "Jeannine / Amina"

16. Jul - "La machine"

17. Niska - "Mr. Sal"

18. BTS - "Map of the Soul : 7"

19. Naps - "Carré VIP"

20. The Weeknd - "After Hours"