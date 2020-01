Dadju bat les records avec son double album «Poison Ou Antidote»

Un trophée de plus à sa collection. Ces derniers mois, Dadju a conquis le cœur du public francophone. Avec la sortie de son nouvel album «Poison Ou Antidote», le petit frère de Gims vient de vendre plus de 120 000 exemplaires en moins de deux mois. Un exploit. Et pour cause, dans l’opus de nombreux titres sont devenus incontournables dans la chanson française.

A commencer par «Compliqué». Dans ce titre, Dadju met en lumière les problèmes que beaucoup de personnes peuvent rencontrer face à l’engagement. Dans «Ma Vie», ce dernier aborde le sujet de la tromperie et du crime passionnel. Au micro d’NRJ, l’artiste s’était confié sur ce fameux album : «J’ai décidé d’avoir un point de vue différent».