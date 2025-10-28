Angèle revisite "melodrama" de Theodora et Disiz

Angèle reprend ses bonnes habitudes. Reconnue pour ses covers diffusées sur les réseaux sociaux à ses débuts, la chanteuse est revenue aux sources, ce week-end, en interprétant le morceau "melodrama" de Disiz et Theodora. Issu du prochain album du chanteur "On s’en rappellera pas", qui sera disponible le 21 novembre prochain, le titre fait un véritable carton depuis sa sortie et compte parmi les nombreuses collaborations de la Boss Lady cette année.

En véritable fan, la chanteuse belge s’est donc filmée revisitant divinement le couplet de cette dernière, sur un tempo plus doux avec sa voix angélique reconnaissable entre mille. Une interprétation à la sauce Angèle dont on ne se lasse pas, "Je suis obsédée par ce son", légende-t-elle sur ses réseaux sociaux.

Si cette reprise est envoutante, ce n’est pas la première fois qu’Angèle montre son intérêt pour la discographie de Theodora. Le 17 septembre dernier, la chanteuse avait déjà repris le titre "Ils me rient tous au nez" sur la scène de l’Adidas Arena à l’occasion du concert de la nouvelle collection de la marque éponyme. Et, surprise, l'interprète incontournable avait rejoint Angèle sur scène, offrant un moment suspendu au public présent dans la salle.