Theodora offre un duo intime avec Disiz sur "Melodrama"

Avec "Melodrama", Disiz présente un nouveau visage de sa discographie, aux côtés de Theodora, figure montante de la scène française. Sur cette ballade rythmée, les deux artistes mettent en lumière les cicatrices de l’amour.

Le rappeur s’ouvre avec des images puissantes : "il pleut de l’eau d’javel, ça fait de l’aquarelle, sur les couleurs de la vie sans elle", qui traduisent la douleur d’une séparation, quand tout semble se dissoudre. Face à lui, Theodora réplique. Leurs voix s’entrelacent comme deux récits parallèles qui se rejoignent sur le refrain : "J’suis comme un son que t’aurais pas Shazam. J’suis comme un c*n dans c’méli-mélo drame. Ça fait si mal alors qu’ça fait pas longtime".

Theodora nommée aux NRJ Music Awards

Surnommée "Boss Lady", Theodora s’impose comme l’une des révélations les plus prometteuses de sa génération. Après avoir bouleversé les codes avec le succès de "KONGOLESE SOUS BBL", elle confirme ici son aura singulière. Nommée dans la catégorie "Révélation Féminine Francophone", aux côtés de Linh, Luiza, Maguerite, Marine et Miki, elle poursuit son ascension fulgurante.