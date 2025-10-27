Orelsan annonce la sortie de "La Fuite en avant", son nouvel album avec des feats XXL

Les projets pleuvent pour Orelsan ces derniers mois. Alors que son troisième long-métrage "Yoroï" sort dans le salles obscures ce mercredi 29 octobre, l’artiste originaire de Caen vient d’annoncer un tout nouvel album nommé "La Fuite en avant". Une déclaration XXL dévoilée via une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux dans laquelle le rappeur révèle de nombreuses surprises : "Je suis très excité et Il y a des invités cools".

Ainsi, les fans retrouveront 17 morceaux inédits dont cinq collaborations inattendues avec SDM, Lilas du collectif Yasobi aka Ikura, Yamê, le groupe de K-Pop Fifty Fifty ou encore Thomas Bangalter des Daft Punk. Une liste d'artistes riche qui met tout le monde d’accord en commentaire du post : "C’est une folie", commente une abonnée, "Un feat avec Yasobi mais quel banger", réagit une autre ou encore : "Thomas Bangalter feat Orelsan, je peux mourir après ça".

"C’est vraiment un nouvel album"

Même s’il s’agit d’un projet détaché de "Yoroï", le rappeur assure qu’une petite attache existe entre l’album et son nouveau film "Ce n’est pas la BO du film, mais il y a complètement un lien avec 'Yoroï'. Les thématiques des morceaux sont liées à l’histoire, des fois se sont des prolongements de l’histoire, comme si elles étaient des scènes. On retrouve en entier les quatre sons qu’il y a dans le film" confie-t-il.