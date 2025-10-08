Theodora part en tournée : toutes les infos sur le "MEGA BBL TOUR"

Il est bientôt l’heure. Il y a quelques semaines, Theodora annonçait son tout premier Zénith de Paris prévu en mars 2026, avant d’en ajouter un deuxième, puis un troisième et un quatrième ! Une série de concerts qui a affiché complet en quelques minutes et qui servira de conclusion à une tournée à travers l’Hexagone, "MEGA BBL Tour".

L'artiste a tout d'abord tenu au courant ses fans sur son canal privé sur Instagram, la veille de l'annonce sur ses réseaux sociaux, ce mardi 7 octobre. "C’est quand que je dors ? Mise en vente jeudi 09 octobre à 12h30", peut-on lire en légende de son post.

Ouverte imminente de la billetterie

L’artiste sillonnera donc les plus grandes scènes francophones. Elle débutera son parcours à l’Arkea Arena de Bordeaux le 16 mars prochain, avant de passer par le Forest National de Bruxelles et de mettre fin à ses shows très attendus au Zénith de Paris. La tournée de Theodora comporte onze dates pour le moment mais pourrait bien s’étoffer à l'avenir.

Si les préventes disponibles depuis hier sont épuisées ou bloquées sur liste d’attente, la billetterie officielle ouvrira ses portes ce jeudi 9 octobre à 12h30. Alors, soyez vifs, les places risquent de partir très rapidement.

Les dates de la tournée "MEGA BBL" de Theodora