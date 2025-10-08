Theodora part en tournée : toutes les infos sur le "MEGA BBL TOUR"

Il est bientôt l’heure. Il y a quelques semaines, Theodora annonçait son tout premier Zénith de Paris prévu en mars 2026, avant d’en ajouter un deuxième, puis un troisième et un quatrième ! Une série de concerts qui a affiché complet en quelques minutes et qui servira de conclusion à une tournée à travers l’Hexagone, "MEGA BBL Tour".
L'artiste a tout d'abord tenu au courant ses fans sur son canal privé sur Instagram, la veille de l'annonce sur ses réseaux sociaux, ce mardi 7 octobre. "C’est quand que je dors ? Mise en vente jeudi 09 octobre à 12h30", peut-on lire en légende de son post.
Ouverte imminente de la billetterie
L’artiste sillonnera donc les plus grandes scènes francophones. Elle débutera son parcours à l’Arkea Arena de Bordeaux le 16 mars prochain, avant de passer par le Forest National de Bruxelles et de mettre fin à ses shows très attendus au Zénith de Paris. La tournée de Theodora comporte onze dates pour le moment mais pourrait bien s’étoffer à l'avenir.
Si les préventes disponibles depuis hier sont épuisées ou bloquées sur liste d’attente, la billetterie officielle ouvrira ses portes ce jeudi 9 octobre à 12h30. Alors, soyez vifs, les places risquent de partir très rapidement.
Les dates de la tournée "MEGA BBL" de Theodora
- Bordeaux – Arkea Arena – 16 mars 2026
- Nantes – Zénith – 17 mars 2026
- Lyon – Halle Tony Garnier – 20 mars 2026
- Toulouse – Zénith – 21 mars 2026
- Marseille – Le Dôme – 22 mars 2026
- Lille – Zénith – 24 mars 2026
- Bruxelles – Forest National – 25 mars 2026
- Paris – Zénith – 29 mars 2026
- Paris – Zénith – 30 mars 2026
- Paris – Zénith – 31 mars 2026
- Paris – Zénith – 1er avril 2026
L’une des tournées les plus attendues de l’année
A seulement 21 ans, Theodora s’impose comme LA nouvelle icône de toute une génération. Propulsée sur le devant de la scène grâce à son hit "Kongolese sous BBL" issu de son album "BAD BOY LOVESTORY", la chanteuse connait une ascension fulgurante.
Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que les plus grandes stars se bousculent pour décrocher une collaboration. Juliette Armanet, Guy2Bezbar, Chilly Gonzales, Angèle ou encore Disiz plus récemment, le compteur est colossal depuis son premier opus "Neptune" sorti en 2021.
Nommée dans la catégorie "Révélation Féminine Francophone", aux NRJ Music Awards 2025, Theodora passe donc à la vitesse supérieure avec sa toute première tournée "MEGA BBL".
A vous de jouer, dès à présent, pour soutenir votre révélation :